Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
Будапешт хоче не лише співпрацювати з росіянами, а й диктувати Європі свої правила
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зустрілася з угорським колегою Петером Сійярто. Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що Угорщина не готова слухати жодних аргументів та хоче не лише співпрацювати з росіянами, а й диктувати Європі свої правила. Країна й далі вперто блокує військову допомогу Україні, але цього разу ще й вдалася до шантажу.
Зокрема, Сійярто почав вимагати, щоб Україна спочатку забрала угорський банк ОТР зі списку спонсорів війни. Україна на такі умови не йде, а ЄС цілком погоджується з нашою позицією, адже вважає цей банк як мінімум суперечливим.
Бербок нагадала Сійярто, що ОТР банк визнає окуповані території Донеччини та Луганщини, що прямо суперечить міжнародному праву, тому будь-які претензії щодо цієї теми просто абсурдні. Натомість очільник угорського МЗС почав стверджувати, що банк публічно підтримує Україну.
Дипломати також повідомляють, що країни ЄС майже повністю розчаровані в Угорщини через її тепле ставлення до Росії. Будапешт поступається перед Європою лише після отримання поступок, але такі дії Угорщини крадуть багато дорогоцінного часу.
Нагадаємо, 4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».
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