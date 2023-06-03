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Скандальний ролик уряду Угорщини: Київ висловив Будапешту демарш

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандальний ролик уряду Угорщини: Київ висловив Будапешту демарш
Карта України у скандальному ролику
фото: скріншот із відео

Ролик суперечить позиції Будапешта щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, заявило МЗС

Тимчасовий повірений України в Угорщині висловив офіційний демарш Будапешту через відео, де показали карту України без Криму. МЗС України заявило 3 червня, що цей ролик суперечить позиції Будапешта щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці», – ідеться в коментарі МЗС.

Нагадаємо, 30 травня уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, в якому показав мапу країни без Криму. За кілька днів на нього звернули увагу засоби інформації.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом», він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн.

До цього Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.

Читайте також: Компромат на Орбана. Угорський прем'єр погодився на дерибан України?
Теги: Віктор Орбан Європа війна відео Угорщина

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