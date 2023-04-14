«Фінансово неіснуюча країна»: Орбан знову обізвав Україну

На думку прем'єра Угорщини, війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною» і знову заявив про утиски етнічних угорців в Україні. Про це він заявив в етері радіо Kossuth, повідомляє Magyar Nemzet.

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Нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт. Орбан стверджує, що «за його оцінкою» війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.

«Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо «н» – війна закінчиться», – сказав угорський прем'єр.

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За його словами, Європа «платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров'я» і це не може тривати нескінченно.

Зазначимо, що Віктор Орбан є давнім прихильником російського диктатора Володимира Путіна. Прем'єр Угорщини заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України.

Також раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна допомагає українцям, але не ставитиме їхні інтереси вище за свої.

До того ж Угорщина заявила, що не підтримає жодного суттєвого руху України у бік Євросоюзу та НАТО, доки не будуть відновлені права закарпатських угорців. Будапешт зазначає, що нібито на Закарпатті утискають права угорської меншини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цю заяву.