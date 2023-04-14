Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Фінансово неіснуюча країна»: Орбан знову обізвав Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Фінансово неіснуюча країна»: Орбан знову обізвав Україну
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово дивував антиукраїнськими заявами
фото з відкритих джерел

На думку прем'єра Угорщини, війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною» і знову заявив про утиски етнічних угорців в Україні. Про це він заявив в етері радіо Kossuth, повідомляє Magyar Nemzet. 

Нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.  Орбан стверджує, що «за його оцінкою» війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду. 

«Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо «н» – війна закінчиться», – сказав угорський прем'єр.

За його словами, Європа «платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров'я» і це не може тривати нескінченно.

Зазначимо, що Віктор Орбан є давнім прихильником російського диктатора Володимира Путіна. Прем'єр Угорщини заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України.

Також раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна допомагає українцям, але не ставитиме їхні інтереси вище за свої.

До того ж Угорщина заявила, що не підтримає жодного суттєвого руху України у бік Євросоюзу та НАТО, доки не будуть відновлені права закарпатських угорців. Будапешт зазначає, що нібито на Закарпатті утискають права угорської меншини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цю заяву.

Теги: Україна Віктор Орбан Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр з позивним Фортуна – колишній скінхед. Живе в Україні з 2017 року
Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу Інтерв’ю
3 квiтня, 14:50
Губернатор Флориди назвав війну «територіальною суперечкою». МЗС відреагувало
Губернатор Флориди назвав війну «територіальною суперечкою». МЗС відреагувало
14 березня, 20:39
фото: sky news
Очільник ірландського уряду відповів, що зупинить Путіна в Україні
17 березня, 15:30
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
20 березня, 19:41
Володимир Путін нібито під час візиту до Маріуполя
Чи справжній Путін відвідав Маріуполь? Розвідка вказала на деталі
21 березня, 00:35
Президент Чехії Петр Павел
Чи зменшиться підтримка України на Заході? Президент Чехії дав невтішний прогноз
22 березня, 23:45
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому країна затягує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому країна затягує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО
26 березня, 16:04
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
22 березня, 19:00
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
24 березня, 15:22

Політика

«Фінансово неіснуюча країна»: Орбан знову обізвав Україну
«Фінансово неіснуюча країна»: Орбан знову обізвав Україну
Путін панікує? Шойгу раптово «підняв на вуха» увесь Тихоокеанський флот
Путін панікує? Шойгу раптово «підняв на вуха» увесь Тихоокеанський флот
Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів
Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів
Витік секретної інформації: Пентагон попередив військових
Витік секретної інформації: Пентагон попередив військових
Як Путін хоче використати арешт американського журналіста: версія ISW
Як Путін хоче використати арешт американського журналіста: версія ISW
Після витоку секретних документів Пентагон перегляне доступ до розвідданих
Після витоку секретних документів Пентагон перегляне доступ до розвідданих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
22K
Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою
21K
Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину
7431
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6730
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
5341
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував

Новини

Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту