Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив під сумнів слова Генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Прем’єр-міністр Угорщини лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу. Про це Орбан написав у своєму Twitter.

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У своєму Twitter Орбан поширив публікаціювидання Politico, де цитують слова Столтенберга на брифінгу у Києві:

«Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим».

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Угорський прем’єр прокоментував цю заяву емоційним «Що?!».

Нещодавно Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Нагадаємо, що 20 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. Після візиту Столтенберга міністр оборони Німеччини дав прогноз, коли Україні слід чекати вступу в НАТО.