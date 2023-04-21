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Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відзначився антиукраїнською заявою
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив під сумнів слова Генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Прем’єр-міністр Угорщини лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу. Про це Орбан написав у своєму Twitter.

У своєму Twitter Орбан поширив публікаціювидання Politico, де цитують слова Столтенберга на брифінгу у Києві:

«Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим». 

Угорський прем’єр прокоментував цю заяву емоційним «Що?!».

Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО фото 1

Нещодавно Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Нагадаємо, що 20 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. Після візиту Столтенберга міністр оборони Німеччини дав прогноз, коли Україні слід чекати вступу в НАТО

Теги: Угорщина Віктор Орбан Україна

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