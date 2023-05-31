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Угорщина просить ЄС обмежити імпорт українського зерна до кінця року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина просить ЄС обмежити імпорт українського зерна до кінця року
Угорщина закликає ЄС обмежити імпорт зерна як мініму до кінця року
фото з відкритих джерел

Угорщина просить ЄС ввести обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн

Угорщина звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн як мінімум до кінця 2023 року. Про це заявив держсекретар Міністерства сільського господарства Жолт Фельдман, повідомляє Reuters.

Фельдман повідомив, що Угорщина також звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, щоб полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли на внутрішніх складах до цьогорічного збору врожаю.

«Ми зацікавлені в тому, щоб збирання врожаю в Угорщині було завершено благополучно, і угорські фермери могли продавати свою продукцію», – сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

Нагадаємо, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня.

До слова, Кабінет міністрів затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав. Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук

Теги: зерно імпорт Угорщина Європейський союз

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