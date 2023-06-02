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Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не допустити контрнаступу української армії та заговорив про мирні переговори між Україною й РФ. Про це він заявив в ефірі радіо Kossuth.

Прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом» він «чудово знає», що атакуюча сторона зазнає втричі більші втрати, ніж той, хто обороняється.

«А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах – значить влаштувати криваву різню. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів» – заявив глава уряду Угорщини.

Крім того, Орбан традиційно поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир, але, сказав він, «якщо ти угорець, ти повинен відстоювати те, що правильно».

Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією.

Як повідомлялося, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном. Політик також підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.

Теги: війна наступ переговори втрати Україна Віктор Орбан Угорщина міністр росія

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