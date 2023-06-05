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Вірменія може укласти мир із Азербайджаном: коли це станеться

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вірменія може укласти мир із Азербайджаном: коли це станеться
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з 1988 року
фото: Depositphotos

Перемовини щодо мирної угоди тривають дуже активно

Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, передає «Укрінформ».

За його словами, перемовини щодо мирної угоди нині тривають дуже активно.

«Якщо ми зможемо зберегти таку інтенсивність (перемовин – ред.) і міжнародна спільнота надаватиме сильну підтримку досягненню прогресу, то є шанс на укладення до кінця року мирної угоди», – зазначив Григорян.

Зазначимо, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах почався 1988 року. Під час нього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. людей. Режим припинення вогню було встановлено лише у травні 1994 року, але з тих пір він неодноразово порушувався.

Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де мешкає понад 130 тис. жителів, зокрема, вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з так званими країнами, які входять до так званої співдружності невизнаних держав: Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору, Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Нагадаємо, 25 травня Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.

До слова, експерт розповів, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль став втрачати позиції на Південному Кавказі. Через це з’явилися альтернативні Москві майданчики щодо врегулювання карабаського конфлікту, що дуже непокоїть Росію. 

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Теги: Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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