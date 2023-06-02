Кремль відреагував на заяву Пашиняна

У Кремлі слова глави вірменського уряду «взяли до уваги»

Вірменія не підтримує розв'язану Росією війну проти України та сприймає її з тривогою, заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян. У Кремлі слова глави вірменського уряду «взяли до уваги». Про це повідомляють росЗМІ.

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«Це важлива заява. Ми знаємо, що є певні нюанси в підходах Вірменії до конфлікту навколо України, ми їх враховуємо, ми їх знаємо. Але, безумовно, ми продовжуємо розвиток наших союзницьких відносин із Вірменією», – сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ Вірменія задумалася про вихід з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). У травні Пашинян зазначив, що Єреван не прийняв рішення про участь у спільних військових навчаннях з Росією, оскільки склалося враження, що організація «йде з Вірменії».

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Також офіційна представниця МЗС країни-терористки Марія Захарова попередила Пашиняна про «небезпеку маніпулювання словами». На це глава уряду Вірменії нагадав Захаровій, що його співрозмовники в Росії – президент і прем'єр-міністр, а представник МЗС не має права коментувати його висловлювання, але має брати їх до уваги.

Нагадаємо, Вірменія не є союзницею Росії у війні проти України. Через агресію РФ вірмени відчувають занепокоєння. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За його словами, Єреван вразливий, тому що у цій війні не є союзником ані Росії, ані України.

До слова, Китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час рейсів до та зі Сполучених Штатів.