Путін не зміг вимовити ім’я президента Азербайджану (відео)

Путін не зміг правильно вимовити «Ільхам», натомість вимовив щось схоже на «Михайло Гейдарович»

Російський диктатор не зміг представити президента Азербайджану Ільхама Алієва

Президент країни-агресорки Володимир Путін знову осоромився на публіці, представляючи учасників засідання Вищої Євразійської економічної ради.

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Російський диктатор не зміг представити президента Азербайджану Ільхама Алієва. Про це повідомляє телеграм-канал Kubasov Live.

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Раніше російський президент Путін мав труднощі з вимовою імені президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Зокрема, представляючи президента Азербайджану Ільхама Алієва, диктатор РФ перед проголошенням його імені зробив паузу близько трьох секунд, напружено читаючи текст. Потім він назвав його ім’я, але не зміг правильно вимовити «Ільхам». Глава Кремля вимовив щось схоже на «Михайло Гейдарович».

До слова, у мережі продовжують активно поширюватися чутки про когнітивні проблеми Володимира Путіна, у якого підозрюють нейродегенеративні захворювання, які можуть бути складними у вербальному спілкуванні.

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін зустрівся з главою Республіки Сербської Мілорадом Додіком.

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Раніше прокуратура Нідерландів заарештувала ділянку в передмісті Амстердама, яке належить Йоріту Фаассену – колишньому чоловікові дочки диктатора Володимира Путіна Марії Воронцовій.

До слова, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.