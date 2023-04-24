Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом

Гутерріш: Міжнародна система опинилася під найсильнішим тиском за весь час існування ООН

Світ зіштовхнувся із серією безпрецедентних криз, внаслідок чого ситуація на міжнародній арені – найнапруженіша з моменту заснування ООН. Про це заявив виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку генсек цієї організації Антоніу Гутерріш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Викликає побоювання серія безпрецедентних та взаємопов'язаних криз», – сказав він, виступаючи на засіданні РБ ООН.

«Міжнародна система опинилася під найсильнішим тиском за весь час існування ООН», – додав Гутерріш. На його думку, «напруженість між провідними державами зараз на безпрецедентно високому рівні». Тому, за словами генсека, високі ризики виникнення нових конфліктів. «Це може статися випадково або – через неправильні розрахунки тієї чи іншої сторони», – зазначив Гутерріш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він закликав країни для нормалізації ситуації у світі дотримуватися положень статуту ООН, зокрема прагнути мирного вирішення конфліктів та збереження незалежності держав. Також Гутерріш нагадав, що країни можуть вдаватися до його послуг як посередника для вирішення кризових ситуацій.

А також вкотре висловився за реформу РБ ООН, націлену на те, щоб «відбивати нові геополітичні реалії».

Він також попередив, що насильство в Судані «загрожує катастрофічними наслідками в Судані, що може охопити весь регіон і за його межами», і закликав членів Ради Безпеки застосувати максимальний вплив.

«Ми всі повинні зробити все, що в наших силах, щоб відтягнути Судан від краю прірви», — сказав Гутерріш раді з 15 членів, додавши, що Організація Об’єднаних Націй не залишає Судан. «Ми підтримуємо їх у цей жахливий час», — сказав він. «Я дозволив тимчасове переміщення як всередині, так і за межами Судану деяких співробітників ООН та їхніх родин» – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав покарати винних у загибелі його підлеглих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF).