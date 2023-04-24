Експрезидент Судану аль-Башир утік із в'ниці – ЗМІ
Разом із колишнім лідером країни втекла велика кількість ув'язнених
У столиці Судану Хартумі з в'язниці Копер утік повалений колишній президент країни Омар аль-Башир. Про це повідомляє агентство Al Araby у Twitter.
«Повалений президент Судану Омар аль-Башир утік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених», – ідеться в повідомленні.
Омар Хасан Ахмед аль-Башир – військовий і державний діяч, експрезидент Судану. Він прийшов до влади 1989 року внаслідок державного перевороту і пробув на посаді понад 30 років. Його було усунуто внаслідок ще одного держперевороту, який стався в Судані у квітні 2019 року.
За роки правління аль-Башира Судан зазнав ісламізації держапарату і перетворився на країну-ізгоя, яка звинувачується в етнічних чистках у провінції Дарфур.
Суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира 21 липня 2008 року. Його звинувачено в геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Як відомо, аль-Башир став першим чинним президентом у світі, проти якого висунув обвинувачення орган міжнародної юстиції.
Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління. Унаслідок спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737.
Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.
До слова, Міністерство закордонних справ України зі стурбованістю та занепокоєнням слідкує за ситуацією в Республіці Судан та підтримує зв'язок із громадянами України, які наразі перебувають у там.
Як повідомлялося, на посла Європейського Союзу в Судані було вчинено напад у його власній резиденції.
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