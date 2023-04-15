Екіпаж вдалося вивезти: МЗС прокоментувало інцидент із українським літаком у Судані

Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу

МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент, що трапився у міжнародному аеропорту столиці Судану під час спроби державного перевороту. Там загорівся літак українського лоукостера SkyUp.

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Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Главкому» розповів, що під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти.

«Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі», – сказав Ніколенко.

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Нагадаємо, У суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума.

Нагадаємо, у повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть обмеження на польоти цивільної авіації до 2029 року.

Тим часом румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО.