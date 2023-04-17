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Боротьба за владу у Судані: кількість загиблих значно зросла

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Боротьба за владу у Судані: кількість загиблих значно зросла
Сутички між армією та Силами швидкого реагування Судану (RSF) стають дедалі жорсткішими: обидві сторони активно застосовують авіацію і бронетехніку, зокрема, у міській забудові
фото з відкритих джерел

У Судані триває спроба державного перевороту 

Щонайменше 97 людей загинули і ще сотні зазнали поранень під час зіткнень, що поширилися по всьому Судану. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на профспілку лікарів Судану, передає Укрінформ.

«Рано-вранці в понеділок у своїй заяві профспілка лікарів заявила, що щонайменше 97 мирних жителів були вбиті та ще 365 зазнали поранень після початку бойових дій»,  – йдеться у повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що в деяких лікарнях закінчуються необхідні запаси для лікування поранених.

«У кількох із дев’яти лікарень у Хартумі, які приймають поранених цивільних, закінчилася кров, обладнання для переливання крові, рідини для внутрішньовенного введення та інші життєво важливі засоби», – повідомляє ВООЗ.

Зазначається, що в неділю навколо міжнародного аеропорту Хартума та військового штабу точилися важкі бої. Очевидці стверджують, що армія здійснила авіаудари по казармах і базах Сил швидкого реагування (RSF), в тому числі в Омдурмані через річку Ніл з Хартума, і зуміла знищити більшість їхніх об’єктів.

У заяві армії йдеться, що поблизу військового штабу в центрі Хартума тривають зіткнення, і що солдати RSF розмістили снайперів на будівлях.

Видання пише, що жорстока криза між двома основними фракціями правлячого військового режиму, якої давно побоювалися, загрожує дестабілізувати не лише Судан, але й більшу частину регіону, а також загострити боротьбу за вплив, у якій беруть участь великі держави Перської затоки, США, ЄС і росія.

Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.

Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.

Зауважимо, спроба перевороту в Судані – уже третя від 2019 року, коли армійці і спецпризначенці разом повалили президента Омара аль-Башира, який керував країною 30 років. Влада в Судані перейшла до рук очолюваної військовими Суверенної ради.

Після перевороту сторони не змогли домовитись про формування перехідного уряду. Цивільні суданці також залишилися незадоволені концентрацією влади в руках військових. Це посилило суперництво між армією Судану під командуванням генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана та Силами швидкого реагування, якими командує Мохамед Хамдан Дагало, які по-різному бачать подальший рух країни.

Посилювала нестабільність і присутність у регіоні найманців ПВК «Вагнер».

Читайте також: Боротьба за владу у Судані. Що відомо?
Теги: Судан стрілянина

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