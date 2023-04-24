Вибухи в Запоріжжі та атака на Севастополь: головне за ніч

Чорноморський флот РФ у ніч проти 24 квітня нібито відбивав атаку надводних безпілотників на Севастополь

Російська окупаційна влада заявила про атаку українських безпілотників на Севастополь

Цієї ночі російські загарбники знову тероризували Запорізьку область. ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі. Водночас у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Тим часом дослідники опублікували звіт, який свідчить, що агресія РФ спричинила рекордне зростання військових видатків у багатьох країнах світу. Крім того, ЗМІ заявили, що експрезидент Судану Омар аль-Башир утік із в'язниці. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 24 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Запоріжжі

У ніч проти 24 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги прозвучали вибухи. Про це о 02:47 повідомило «Суспільне».

Наразі жодної офіційної інформації про причини та наслідки вибухів влада не повідомляла.

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Атака на Севастополь

У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбивав атаку надводних безпілотників на місто. Про це в ніч проти 24 квітня заявив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

Згодом він додав, що один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення РФ, а другий нібито вибухнув сам. При цьому жодних об'єктів не пошкоджено.

Рекордні видатки на оборону

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та напруженість у Східній Азії спричинили зростання військових видатків у багатьох країнах світу. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми у 2,24 трильйона доларів. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Так, найбільші військові видатки у 2022 році мали Сполучені Штати, Китай та Росія – на них припало 56% загального світового обсягу, який зростає восьмий рік поспіль.

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Водночас в Україні дослідники зафіксували найвищий річний приріст військових витрат за весь період спостережень. Торік обсяг фінансування оборонної галузі досяг $44 млрд (+640%). Військові витрати України становлять до 34% ВВП.

Втеча аль-Башира з в'язниці

У столиці Судану Хартумі з в'язниці Копер утік повалений колишній президент країни Омар аль-Башир. Про це повідомило агентство Al Araby у Twitter.

«Повалений президент Судану Омар аль-Башир утік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених», – ідеться в повідомленні.

«Сезон бавовни» в Криму

Росіянам, які живуть і відпочивають в анексованому Криму, слід звикати до повітряної тривоги та готуватися до «сезону бавовни». Про це сказала керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: «Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочку. На цьому їх ігри й закінчаться».