Вибухи в Запоріжжі та атака на Севастополь: головне за ніч
Російська окупаційна влада заявила про атаку українських безпілотників на Севастополь
Цієї ночі російські загарбники знову тероризували Запорізьку область. ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі. Водночас у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Тим часом дослідники опублікували звіт, який свідчить, що агресія РФ спричинила рекордне зростання військових видатків у багатьох країнах світу. Крім того, ЗМІ заявили, що експрезидент Судану Омар аль-Башир утік із в'язниці. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 24 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.
Вибухи в Запоріжжі
У ніч проти 24 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги прозвучали вибухи. Про це о 02:47 повідомило «Суспільне».
Наразі жодної офіційної інформації про причини та наслідки вибухів влада не повідомляла.
Атака на Севастополь
У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбивав атаку надводних безпілотників на місто. Про це в ніч проти 24 квітня заявив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.
Згодом він додав, що один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення РФ, а другий нібито вибухнув сам. При цьому жодних об'єктів не пошкоджено.
Рекордні видатки на оборону
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та напруженість у Східній Азії спричинили зростання військових видатків у багатьох країнах світу. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми у 2,24 трильйона доларів. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).
Так, найбільші військові видатки у 2022 році мали Сполучені Штати, Китай та Росія – на них припало 56% загального світового обсягу, який зростає восьмий рік поспіль.
Водночас в Україні дослідники зафіксували найвищий річний приріст військових витрат за весь період спостережень. Торік обсяг фінансування оборонної галузі досяг $44 млрд (+640%). Військові витрати України становлять до 34% ВВП.
Втеча аль-Башира з в'язниці
У столиці Судану Хартумі з в'язниці Копер утік повалений колишній президент країни Омар аль-Башир. Про це повідомило агентство Al Araby у Twitter.
«Повалений президент Судану Омар аль-Башир утік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених», – ідеться в повідомленні.
«Сезон бавовни» в Криму
Росіянам, які живуть і відпочивають в анексованому Криму, слід звикати до повітряної тривоги та готуватися до «сезону бавовни». Про це сказала керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: «Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочку. На цьому їх ігри й закінчаться».
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