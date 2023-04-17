Переворот у Судані: МЗС зробило заяву

МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українськими громадянами в Судані

Міністерство закордонних справ зі стурбованістю та занепокоєнням слідкує за ситуацією в Республіці Судан та підтримує зв'язок з громадянами України, які наразі перебувають у там. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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«Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення», – сказано в повідомленні.

У відомстві вважають, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.

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«МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українськими громадянами в Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі», – зазначили в МЗС.

Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.

Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.