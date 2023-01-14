Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
AFP

Основну частину збитків складає забруднення повітря – $27 млрд

Сума збитків українському довкіллю від збройної агресії рф становить вже понад $46 млрд. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пише The Economist.

Зазначається, що основну частину збитків складає забруднення повітря – $27 млрд. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 млн тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії.

Головними причинами викидів стали лісові пожежі, а також атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури, у результаті яких згоріло понад 680 тис. тонн нафти та пального.

Загалом міністерство задокументувало майже 2300 злочинів проти довкілля з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Війна завдала шкоди третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тис. га. 

За оцінками міністерства, під загрозою знищення опинилися близько 2,9 млн га заповідних територій країни. У захоплених росіянами національних парках та заповідниках зафіксована незаконна вирубка.

Війна також призвела до загибелі дельфінів у Чорному морі. Вони постраждали від мін та гідролокаторів російських підводних човнів. Небезпечні хімічні речовини та паливо, які виділяються від ракет і артилерійських снарядів, також просочилися в землю вздовж лінії фронту. Збитки, завдані забрудненням ґрунтів, оцінюється у $18 млрд.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів від початку війни Харкову завдано збитків щонайменше на $9 млрд.

Теги: повітря війна росія Україна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Випустили десятки снарядів, понівечені будинки: росіяни обстріляли Нікопольський район
Випустили десятки снарядів, понівечені будинки: росіяни обстріляли Нікопольський район
12 сiчня, 08:36
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки і Кремінної
Ракетний обстріл Лимана, у Херсоні після атаки горів пологовий. Ситуація в регіонах станом на 12 січня
12 сiчня, 10:16
Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи
Армія РФ продовжує наступати на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12

Суспільство

Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
Морози йдуть з України: якою буде погода 14 січня
Морози йдуть з України: якою буде погода 14 січня
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова
Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
Військові отримали від Метінвесту вже 1000 дронів
Військові отримали від Метінвесту вже 1000 дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
130K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
59K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
51K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
48K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
28K
Перевзувся. Нардеп Бойко відхрестився від Медведчука та інших соратників (відео)

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту