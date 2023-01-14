Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму

Основну частину збитків складає забруднення повітря – $27 млрд

Сума збитків українському довкіллю від збройної агресії рф становить вже понад $46 млрд. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пише The Economist.

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Зазначається, що основну частину збитків складає забруднення повітря – $27 млрд. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 млн тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії.

Головними причинами викидів стали лісові пожежі, а також атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури, у результаті яких згоріло понад 680 тис. тонн нафти та пального.

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Загалом міністерство задокументувало майже 2300 злочинів проти довкілля з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Війна завдала шкоди третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тис. га.

За оцінками міністерства, під загрозою знищення опинилися близько 2,9 млн га заповідних територій країни. У захоплених росіянами національних парках та заповідниках зафіксована незаконна вирубка.

Війна також призвела до загибелі дельфінів у Чорному морі. Вони постраждали від мін та гідролокаторів російських підводних човнів. Небезпечні хімічні речовини та паливо, які виділяються від ракет і артилерійських снарядів, також просочилися в землю вздовж лінії фронту. Збитки, завдані забрудненням ґрунтів, оцінюється у $18 млрд.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів від початку війни Харкову завдано збитків щонайменше на $9 млрд.