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Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення
Данілов: «Це ж люди з «совка», і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення»
фото з відкритих джерел

Насамперед окупанти отримали завдання захопити Донеччину та Луганщину

До 24 лютого російські загарбники готують нову хвилю наступу в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

«Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з «совка», і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити», – сказав Данілов.

За його словами, насамперед окупанти отримали завдання захопити Донеччину та Луганщину, «щоб вони повністю вийшли на кордони».

Окрім того, як повідомив секретар РНБО, російські військові вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямку.

«І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ стосовно цього», – сказав він.

Данілов підкреслив, що в Росії вже розуміють, що вони стратегічно програли війну, і їхні шанси перемогти Україну дорівнюють нулю.

Раніше Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ.

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Теги: окупанти Свобода путін радіо військові Олексій Данілов наступ 24 лютого війна

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