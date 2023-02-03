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США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння

Пакет військової буде розділений на $500 млн у вигляді зброї та спорядження

Сьогодні, 3 лютого, США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України. У нього увійдуть ракети більшої дальності, але це будуть не ракети Atams, про які просив Київ. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Пакет військової буде розділений на $500 млн у вигляді зброї та спорядження, взятих безпосередньо із запасів США, і приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді товарів, закуплених у військових підрядників, відомих як ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Пакет включатиме бомбу малого діаметра наземного базування, керовану ракету з дальністю дії 150 км. Ці ракети фактично подвоять дальність дії українських озброєнь.

Нова зброя надійде в Україну не одразу, оскільки вона не буде надходити безпосередньо зі складів США. Замість цього США укладуть контракт з виробниками зброї на поставку ракет великої дальності Україні, і цей процес може зайняти тижні або місяці.

Пакет також включає боєприпаси для артилерії та Himars, а також допоміжні системи та обладнання для ракетного комплексу Patriot.

Тим часом українські сили ще не завершили навчання з системою Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, але США забезпечують логістику та технічне обслуговування задовго до того, як перша батарея Patriot буде введена в експлуатацію в Україні.

До відома, адміністрація американського президента Джо Байдена збільшує підтримку України і нібито сподівається на дипломатичне врегулювання. Вашингтон дивиться на можливості Збройних сил України (ЗСУ) «стримано оптимістично».

Теги: боєприпаси навчання зброя США війна Україна Вашингтон

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