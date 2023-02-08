Зеленський виступає перед парламентом Великої Британії (наживо)

Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ

Президент Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Велийкій Британії зараз виступає перед парламентом країни після зустрічі з прем'єром Ріші Сунаком.

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Президент подякував Великій Британії за послідовну підтримку України. «Лондон залишається з Україною від самого першого дня повномасштабного вторгнення. Ви показали усьому світу сильний британський характер. Дякую вам!... Ми знаємо, що свобода переможе. Росія програє» – сказав Зеленський.

Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ до пілотів винищувачів і морських піхотинців, а також про поставки Києву далекобійної зброї.

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Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.