Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський виступає перед парламентом Великої Британії (наживо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський виступає перед парламентом Великої Британії (наживо)
фото скріншот відео

Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ

Президент Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Велийкій Британії зараз  виступає перед парламентом країни після зустрічі з прем'єром Ріші Сунаком.

Президент подякував Великій Британії за послідовну підтримку України. «Лондон залишається з Україною від самого першого дня повномасштабного вторгнення. Ви показали усьому світу сильний британський характер. Дякую вам!... Ми знаємо, що свобода переможе. Росія програє» – сказав Зеленський.

Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ до пілотів винищувачів і морських піхотинців, а також про поставки Києву далекобійної зброї.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

 

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британці навчатимуть українських військових
Велика Британія озвучила, скільки українських військових пройдуть навчання
31 сiчня, 15:54
Енергія вітру вже давно використовується людством
Велика Британія може скасувати заборону на будівництво наземних вітрових електростанцій
3 грудня, 2022, 19:37
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
28 сiчня, 05:49

Політика

Сунак повідомив, доки триватиме підтримка України
Сунак повідомив, доки триватиме підтримка України
Зеленський виступає перед парламентом Великої Британії (наживо)
Зеленський виступає перед парламентом Великої Британії (наживо)
Британія запровадила нові санкції проти Росії
Британія запровадила нові санкції проти Росії
Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото
Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото
Росія пригрозила Боснії через членство у НАТО
Росія пригрозила Боснії через членство у НАТО
Поразка Путіна близько? Вучич панікує через винищувачі, які США передадуть Україні
Поразка Путіна близько? Вучич панікує через винищувачі, які США передадуть Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
20K
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
19K
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так
13K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
Сьогодні, 14:19
Путін може втекти з Росії. Терорист Гіркін назвав умову
Сьогодні, 12:54
Окупанти наступають на Донбасі: Генштаб назвав найгарячіші точки
Сьогодні, 07:11
«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Вчора, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Вчора, 13:31

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту