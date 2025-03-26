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Витік у Signal: The Atlantic показав переписки про удари по Ємену

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Витік у Signal: The Atlantic показав переписки про удари по Ємену
У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було
колаж: glavcom.ua

Адміністрація Трампа намагається знизити рівень обурення американців та заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було

Журналісти The Atlantic опублікували скріншоти переписок у Signal напередодні ударів США по хуситах в Ємені. У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було, проте застерігли не оприлюднювати переписки топ-чиновників США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

«Заяви Гегсета, Ґаббарда, Реткліффа та Трампа – у поєднанні з твердженнями багатьох посадових осіб адміністрації про те, що ми брешемо щодо змісту текстів Signal – змусили нас повірити, що люди повинні переглянути тексти, щоб дійти власних висновків», – зазначили у виданні.

У виданні зауважили, що проблема, яка виникла в адміністрації Трампа стосується безпеки військових США під час виконання завдань у спецопераціях Сполучених Штатів по всьому світу.

«Якби ця інформація, зокрема точний час вильоту американських літаків до Ємену, потрапила до чужих рук у той вирішальний двогодинний період, американські пілоти та інший американський персонал могли б наражатися на навіть більшу небезпеку, ніж вони зазвичай», – зауважили в The Atlantic.

Видання відправило запити в ЦРУ, Міноборони, розвідку, Білий дім, щоб уточнити, чи можна публікувати деталі чату, якщо там немає нічого загрозливого для безпеки. Відповідь отримали лише від спікерки Білого дому Керолайн Левітт. Левітт підтвердила, що секретів немає.

15 фото
На весь екран
The Atlantic скріншоти Signal
Плани атаки США по хуситах

The Atlantic оприлюднив 17 скриншотів із чату в Signal. Листування розпочалося 11 березня, коли до обговорення долучили головного редактора Джеффрі Голдберга, і завершилося 15 березня, коли журналіст покинув чат. Серед оприлюднених матеріалів є скриншоти зі списком учасників, де зазначені імена високопосадовців Білого дому, які відповідають за оборону та безпеку.

Нагадаємо, скандал в США з чатом в месенджері Signal дійшов до «виклику на килим» директора національної розвідки Тулсі Габбарда і директора ЦРУ Джона Реткліффа. Комітет з розвідки Сенату заслухав свідчення щодо поширення секретних матеріалів, зокрема,  планів ударів по об’єктам хуситів у Ємені.

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Високопоставлений посадовець Білого дому, що коментував на умовах анонімності, сказав журналістам, що до розслідування скандалу з чатом у Signal долучили Департамент ефективності (DOGE), яким опікується Ілон Маск.

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Теги: безпека журналіст США

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