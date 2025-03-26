Витік у Signal: The Atlantic показав переписки про удари по Ємену

У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було

Адміністрація Трампа намагається знизити рівень обурення американців та заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було

Журналісти The Atlantic опублікували скріншоти переписок у Signal напередодні ударів США по хуситах в Ємені. У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було, проте застерігли не оприлюднювати переписки топ-чиновників США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

«Заяви Гегсета, Ґаббарда, Реткліффа та Трампа – у поєднанні з твердженнями багатьох посадових осіб адміністрації про те, що ми брешемо щодо змісту текстів Signal – змусили нас повірити, що люди повинні переглянути тексти, щоб дійти власних висновків», – зазначили у виданні.

У виданні зауважили, що проблема, яка виникла в адміністрації Трампа стосується безпеки військових США під час виконання завдань у спецопераціях Сполучених Штатів по всьому світу.

«Якби ця інформація, зокрема точний час вильоту американських літаків до Ємену, потрапила до чужих рук у той вирішальний двогодинний період, американські пілоти та інший американський персонал могли б наражатися на навіть більшу небезпеку, ніж вони зазвичай», – зауважили в The Atlantic.

Видання відправило запити в ЦРУ, Міноборони, розвідку, Білий дім, щоб уточнити, чи можна публікувати деталі чату, якщо там немає нічого загрозливого для безпеки. Відповідь отримали лише від спікерки Білого дому Керолайн Левітт. Левітт підтвердила, що секретів немає.

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The Atlantic скріншоти Signal Плани атаки США по хуситах

The Atlantic оприлюднив 17 скриншотів із чату в Signal. Листування розпочалося 11 березня, коли до обговорення долучили головного редактора Джеффрі Голдберга, і завершилося 15 березня, коли журналіст покинув чат. Серед оприлюднених матеріалів є скриншоти зі списком учасників, де зазначені імена високопосадовців Білого дому, які відповідають за оборону та безпеку.

Нагадаємо, скандал в США з чатом в месенджері Signal дійшов до «виклику на килим» директора національної розвідки Тулсі Габбарда і директора ЦРУ Джона Реткліффа. Комітет з розвідки Сенату заслухав свідчення щодо поширення секретних матеріалів, зокрема, планів ударів по об’єктам хуситів у Ємені.

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Високопоставлений посадовець Білого дому, що коментував на умовах анонімності, сказав журналістам, що до розслідування скандалу з чатом у Signal долучили Департамент ефективності (DOGE), яким опікується Ілон Маск.