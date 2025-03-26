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США внесли десятки китайських компаній до «чорного списку» експорту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США внесли десятки китайських компаній до «чорного списку» експорту
Адміністрація Трампа хоче завадити Китаю розвивати технології, пов'язані з військовою сферою
фото з відкритих джерел

Понад 70 китайських компаній зможуть продавати технології тільки за ліцензією

Сполучені Штати внесли десятки компаній Китаю до «чорного списку» експорту, щоб спробувати уповільнити здатність Пекіна розробляти передові мікросхеми штучного інтелекту, гіперзвукову зброю та військові технології. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Міністерство торгівлі США додало понад 70 китайських компаній до списку організацій, який вимагає від будь-якої американської компанії, що продає їм технології, мати ліцензію. У більшості випадків запит на отримання ліцензії відхиляється.

«Ми не дозволимо супротивникам використовувати американські технології для зміцнення власної армії та загрози життю американців. Ми прагнемо використовувати всі інструменти, які є в розпорядженні департаменту, щоб гарантувати, що наші найпередовіші технології не потраплять у руки тих, хто прагне завдати шкоди американцям», – каже міністр торгівлі США Говард Лутнік.

Обмеження стосуватимуться неамериканських компаній, які експортують продукцію, що містить американську технологію, китайським групам згідно з правилами про прямі іноземні продукти.

Серед включених компаній є шість китайських дочірніх фірм Inspur, великої групи хмарних обчислень, яка працювала з американським виробником мікросхем Intel, у тому числі одна, що базується на Тайвані.

США заявили, що дочірні компанії були спрямовані за допомогу в розробці суперкомп’ютерів для військового використання та отримання американських технологій для підтримки проектів Китаю. Також у Штатах вважають, що ці фірми розробили великі моделі штучного інтелекту та вдосконалені чіпи для військового використання.

До переліку потрапили Henan Dingxin Information Industry, Nettrix Information Industry, Suma Technology і Suma-USI Electronics. Вони займаються розробкою надпровідників для військових цілей, таких як моделювання ядерної зброї.

Вашингтон заявив, що групи надали «значні виробничі можливості» компанії Sugon – передовому виробнику комп'ютерних серверів, яку у 2019 році було внесено до «чорного списку» за створення суперкомп'ютерів для військового використання.

Тим часом посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що США «знову і знову перебільшували концепцію національної безпеки та зловживали державною владою, щоб переслідувати китайські компанії».

Нагадаємо, Китай залишається головною військовою і кіберзагрозою для Сполучених Штатів. Пекін досягає «стійкого, але нерівномірного» прогресу в розвитку потенціалу, який може використати для захоплення Тайваню.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна.

До слова, Китай не розглядає питання надсилання своїх військових в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню.

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Теги: США експорт Китай технології

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