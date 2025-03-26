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Білий дім наказав Маску з’ясувати, як журналіст опинився в секретному чаті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Білий дім наказав Маску з’ясувати, як журналіст опинився в секретному чаті
Розслідування скандалу з чатом у Signal адміністрація США долучила департаменту Ілона Маска
фото: Reuters

Команда Департаменту ефективності уряду буде з’ясовувати, як саме редактор The Atlantic опинився в чаті

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News

Високопоставлений посадовець Білого дому, що коментував на умовах анонімності, сказав журналістам, що до розслідування скандалу з чатом у Signal долучили Департамент ефективності (DOGE), яким опікується Ілон Маск

Команда буде з’ясовувати, як саме редактор The Atlantic опинився в чаті у Signal, де став свідком обговорення деталей військової операції проти хуситів.

Крім того, фахівці департаменту разом з іншими міркують, як зробити обмін повідомленнями в уряді «більш безпечним та ефективним».  

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Як повідомлялося, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену у звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.

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Теги: США Ілон Маск журналіст

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