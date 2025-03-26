Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США

Лідер Китаю може незабаром відвідати США на тлі торговельної війни між країнами

Американські посадовці вважають Пекін «найздібнішим стратегічним конкурентом Вашингтона»

Китай залишається головною військовою і кіберзагрозою для Сполучених Штатів. Пекін досягає «стійкого, але нерівномірного» прогресу в розвитку потенціалу, який може використати для захоплення Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Китай має можливість завдати удару по США звичайним озброєнням, «скомпрометувати» американську інфраструктуру за допомогою кібератак і націлитися на американські космічні об'єкти. Крім того, Пекін прагне витіснити США як провідну державу в галузі штучного інтелекту до 2030 року.

У доповіді розвідки йдеться про те, що Росія, разом з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм, прагне кинути виклик США за допомогою цілеспрямованих кампаній для отримання переваги, а війна Москви проти України дала РФ «безліч уроків боротьби із західною зброєю і розвідкою в умовах широкомасштабної війни».

Крім того, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК), ймовірно, планує використовувати великі мовні моделі (LLM) для створення фейкових новин та мереж для атак.

«Китайські військові розгортають передові можливості, включаючи гіперзвукову зброю, літаки-невидимки, сучасні підводні човни, потужніші засоби космічної та кібернетичної війни й більший арсенал ядерної зброї», – каже директор Національної розвідки США Тулсі Габбард.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна.

До слова, Китай не розглядає питання надсилання своїх військових в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню.

Раніше Китай висловив готовність долучитися до відновлення України після завершення війни.