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Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США
Лідер Китаю може незабаром відвідати США на тлі торговельної війни між країнами
фото з відкритих джерел

Американські посадовці вважають Пекін «найздібнішим стратегічним конкурентом Вашингтона»

Китай залишається головною військовою і кіберзагрозою для Сполучених Штатів. Пекін досягає «стійкого, але нерівномірного» прогресу в розвитку потенціалу, який може використати для захоплення Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Китай має можливість завдати удару по США звичайним озброєнням, «скомпрометувати» американську інфраструктуру за допомогою кібератак і націлитися на американські космічні об'єкти. Крім того, Пекін прагне витіснити США як провідну державу в галузі штучного інтелекту до 2030 року.

У доповіді розвідки йдеться про те, що Росія, разом з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм, прагне кинути виклик США за допомогою цілеспрямованих кампаній для отримання переваги, а війна Москви проти України дала РФ «безліч уроків боротьби із західною зброєю і розвідкою в умовах широкомасштабної війни».

Крім того, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК), ймовірно, планує використовувати великі мовні моделі (LLM) для створення фейкових новин та мереж для атак.

«Китайські військові розгортають передові можливості, включаючи гіперзвукову зброю, літаки-невидимки, сучасні підводні човни, потужніші засоби космічної та кібернетичної війни й більший арсенал ядерної зброї», – каже директор Національної розвідки США Тулсі Габбард.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна.

До слова, Китай не розглядає питання надсилання своїх військових в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню.

Раніше Китай висловив готовність долучитися до відновлення України після завершення війни.

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Теги: Китай США

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