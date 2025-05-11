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Віткофф порушив протокол під час переговорів з Путіним – NBC

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Віткофф порушив протокол під час переговорів з Путіним – NBC
Віткофф провів зустріч з Путіним без власного перекладача
фото з відкритих джерел

Стів Віткофф не мав власного перекладача на зустрічі із Путіном, що є помилкою 

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів із російським президентом Володимиром Путіним обійшовся без перекладача з американської сторони, покладаючись виключно на перекладачів Кремля. Це вважається порушенням дипломатичного протоколу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як розповів один із західних чиновників, Віткофф, якому доручили вести перемовини про припинення війни в Україні, зустрічався з Путіним тричі – 11 лютого, 13 березня і 11 квітня. У жодному з цих випадків він не мав власного перекладача, повністю довірившись російським фахівцям з перекладу.

«Якщо Путін говорить з кимось російською, Віткофф не розуміє, що саме обговорюється», – наголосив чиновник.

Два колишні американські дипломати підтвердили, що Віткофф не володіє російською. Це означає, що він не міг перевірити точність перекладу і ризикував втратити важливі нюанси, які могли бути ключовими у контексті перемовин.

Попри те, що Путін має базові знання англійської, на офіційних зустрічах він завжди користується послугами перекладача. Під час перемовин з Віткоффом 25 квітня на зустрічі були присутні радник президента Юрій Ушаков, спеціальний представник з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв, а також кремлівський перекладач.

На оприлюдненому короткому відео видно, як Віткофф усміхнено заходить до зали один і потискає руку Путіну. Очевидно, він прийшов без радників чи експертів, які зазвичай супроводжують посадовців на складні дипломатичні переговори.

Пізніше, коли до нього приєдналася жінка, він запитав: «Перекладач? З посольства? Добре», – тим самим визнавши її як тимчасову мовну підтримку.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував такий підхід, назвавши це «дуже поганим рішенням», яке поставило Віткоффа у вразливу позицію. Він зазначив, що мав нагоду порівнювати переклад кремлівських і американських перекладачів під час тих самих зустрічей – і зауважив значну різницю у змісті.

«Американський перекладач також забезпечує створення точного письмового звіту для інших представників уряду – так званого меморандуму бесіди», – додав Макфол.

Він також підкреслив, що зазвичай після кожної зустрічі особисто перепитував перекладача, щоб упевнитися у правильному розумінні всього сказаного, і така можливість зникає, якщо переклад здійснює російська сторона.

Зі свого боку заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що Віткофф дотримується всіх протоколів безпеки.

Водночас джерела NBC повідомили, що літак, яким спецпредставник Трампа літає до Росії, не має захищеної системи зв’язку, яка б відповідала урядовим стандартам. Однак, за словами співрозмовників, Віткофф здійснює конфіденційні дзвінки з американського посольства перед кожним вильотом і має із собою захищений мобільний пристрій.

Раніше ми писали, що метод і стиль переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з Росією викликає занепокоєння в адміністрації Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Віткофф порушує усталену дипломатичну практику, з’являючись на переговорах без супроводу радників, експертів і військових.

Теги: путін переговори Стів Віткофф

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