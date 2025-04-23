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Путін наказав готувати Росію до нових воєн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін наказав готувати Росію до нових воєн
фото: АР

Путін: Слід прогнозувати і розуміти, якими можуть бути потенційні збройні конфлікти майбутнього, а майбутнє стрімко наближається

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росії слід розширювати потужності оборонно-промислового комплексу, щоб підготуватися до майбутніх воєнних конфліктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За словами Путіна, російські оборонні заводи вже вдвічі збільшили випуск засобів ураження, систем зв'язку та РЕБ, а також направили на війну в Україну 4 тис. бронемашин і танків, 180 літаків і вертольотів і більше ніж 1,5 млн безпілотників, зокрема 4 тис. керованих за системою віртуальної реальності (FPV).

«Знаю прекрасно і тут багато хто з тих, хто бере участь у нашій сьогоднішній нараді, знають це не гірше за мене: цих засобів ураження не вистачає досі. Не вистачає», – поскаржився Путін.

Диктатор додав, що на поточний рік ВПК поставлено «ще масштабніші», ніж раніше, завдання, а програма розширення потужностей оборонних заводів зачепить понад 400 підприємств.

«Слід максимально враховувати глобальні тенденції розвитку військових технологій, тобто прогнозувати і розуміти, якими можуть бути потенційні збройні конфлікти майбутнього, а майбутнє стрімко наближається», – зауважив Путін.

Нагадаємо, що Кремль регулярно залякує Фінляндію наслідками через її вступ до НАТО. Так Росія намагається стримати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалого протистояння з країнами Заходу.

Також, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО.

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Теги: росія путін

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