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«Хороша людина, але бовдур ще той». Адміністрація Трампа невдоволена Віткоффом – NYP

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Хороша людина, але бовдур ще той». Адміністрація Трампа невдоволена Віткоффом – NYP
NYP цитує члена першої адміністрації Трампа, який описав Віткоффа так: «Хороша людина, але бовдур іще той. Йому не варто робити цього (вести переговори – ред.) самому»
фото: АР

Віткофф порушує усталену дипломатичну практику, з’являючись на переговорах з Путіним без супроводу радників, експертів і військових

Метод і стиль переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з Росією викликає занепокоєння в адміністрації Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Віткофф порушує усталену дипломатичну практику, з’являючись на переговорах без супроводу радників, експертів і військових.

Так було на його минулій зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, якого своєю чергою супроводжували помічник Юрій Ушаков і керівник російського фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв.

Крім того, Віткофф нібито покладається не на власного перекладача, а на російського, із яким він навіть не знайомий. На відео з минулої зустрічі чути, як посланець Трампа запитує, чи людина, яка сидить поруч із ним, «із посольства».

NYP також цитує члена першої адміністрації Трампа, який описав Віткоффа так: «Хороша людина, але бовдур іще той. Йому не варто робити цього (вести переговори – ред.) самому».

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол писав у соцмережі X, що Трамп мав би призначити посередником у переговорах із Росією та Україною людину, що має певний досвід у дипломатії. Віткофф, за його словами, «діє як листоноша для Путіна», просто передаючи повідомлення з Кремля, а не домовляючись про щось.

Як пише NYP, російські медіа помітили, що Віткофф повторює слова Путіна й легко переймає наративи Москви.

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. За словами Пєскова, відповідну заяву було зроблено на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Також повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час зустрічі з російським диктатором.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну в Україні.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань РФ до реальної тиші не фіксується. 

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Теги: Стів Віткофф путін

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