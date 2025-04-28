США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios

Для привернення уваги Трампа може вистачити лише «одного яскравого листа» від Кіма, щоб активно почати переговори

Адміністрація Трампа проводять «початкове планування»

Адміністрація президента США Дональда Трампа неофіційно обговорює можливість відновлення діалогу з Північною Кореєю, залучаючи до консультацій зовнішніх експертів. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого американського чиновника та ще три джерела, обізнані з перебігом дискусій, інформує «Главком».

«Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні перебувають північнокорейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо і говоримо про потенційні шляхи, зокрема про можливу взаємодію», – зазначив співрозмовник видання.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Ендрю Йо підтвердив цю інформацію, наголосивши, що обговорення за зачиненими дверима за участю експертів аналітичних центрів, а також чинних і колишніх американських чиновників, свідчать про розробку різних сценаріїв для можливої нової зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

За словами Йо, «багато позитивних заяв» Трампа про Кіма свідчать про зацікавленість американського президента у відновленні контактів.

Колишній високопоставлений американський чиновник додав, що нині в адміністрації проводять «початкове планування», розуміючи, що для привернення уваги Трампа може вистачити лише «одного яскравого листа» від Кіма, після чого переговорний процес може швидко активізуватися.

Одним із питань, які обговорювалися на закритих зустрічах, стало визначення потенційних співрозмовників з північнокорейської сторони у разі відновлення переговорів. За словами директорки Корейської програми Центру Стімсона Дженні Таун, наразі у КНДР немає нового спеціального посланника з питань американської дипломатії, а офіційних заяв про зацікавленість у діалозі не надходило. Водночас, за її словами, останнім часом позиція Північної Кореї щодо переговорів стала «менш негативною», хоча й досі не містить позитивних сигналів.

Інший колишній високопоставлений чиновник зазначив, що готовність КНДР до перемовин залежатиме від характеру діалогу. Ситуацію ускладнює також поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росією, особливо після відправлення північнокорейських військових для участі у війні проти України.

«Сьогодні ми перебуваємо в набагато гіршій ситуації», – підкреслив чиновник, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в посиленні ядерних можливостей Північної Кореї.

Водночас у виданні Axios зауважили, що частина цих досягнень Кіма відбулася ще за президентства Трампа.

Раніше ми писали, що Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KCNA.

Так, Північна Корея виступила із засудженням нещодавніх військових дій Сполучених Штатів у Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет.