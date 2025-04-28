Головна Світ Політика
search button user button menu button

США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios
Для привернення уваги Трампа може вистачити лише «одного яскравого листа» від Кіма, щоб активно почати переговори
фото з відкритих джерел

Адміністрація Трампа проводять «початкове планування»

Адміністрація президента США Дональда Трампа неофіційно обговорює можливість відновлення діалогу з Північною Кореєю, залучаючи до консультацій зовнішніх експертів. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого американського чиновника та ще три джерела, обізнані з перебігом дискусій, інформує «Главком».

«Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні перебувають північнокорейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо і говоримо про потенційні шляхи, зокрема про можливу взаємодію», – зазначив співрозмовник видання.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Ендрю Йо підтвердив цю інформацію, наголосивши, що обговорення за зачиненими дверима за участю експертів аналітичних центрів, а також чинних і колишніх американських чиновників, свідчать про розробку різних сценаріїв для можливої нової зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

За словами Йо, «багато позитивних заяв» Трампа про Кіма свідчать про зацікавленість американського президента у відновленні контактів.

Колишній високопоставлений американський чиновник додав, що нині в адміністрації проводять «початкове планування», розуміючи, що для привернення уваги Трампа може вистачити лише «одного яскравого листа» від Кіма, після чого переговорний процес може швидко активізуватися.

Одним із питань, які обговорювалися на закритих зустрічах, стало визначення потенційних співрозмовників з північнокорейської сторони у разі відновлення переговорів. За словами директорки Корейської програми Центру Стімсона Дженні Таун, наразі у КНДР немає нового спеціального посланника з питань американської дипломатії, а офіційних заяв про зацікавленість у діалозі не надходило. Водночас, за її словами, останнім часом позиція Північної Кореї щодо переговорів стала «менш негативною», хоча й досі не містить позитивних сигналів.

Інший колишній високопоставлений чиновник зазначив, що готовність КНДР до перемовин залежатиме від характеру діалогу. Ситуацію ускладнює також поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росією, особливо після відправлення північнокорейських військових для участі у війні проти України.

«Сьогодні ми перебуваємо в набагато гіршій ситуації», – підкреслив чиновник, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в посиленні ядерних можливостей Північної Кореї.

Водночас у виданні Axios зауважили, що частина цих досягнень Кіма відбулася ще за президентства Трампа.

Раніше ми писали, що Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KCNA.

Так, Північна Корея виступила із засудженням нещодавніх військових дій Сполучених Штатів у Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет.

Теги: США Північна Корея переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступає важливий переломний момент у президентстві Трампа
Трамп психує
15 квiтня, 17:27
Потоплення «Москви» у американців викликало гнів
Адміністрація Байдена не мала наміру дозволяти українцям потопити «Москву» – NYT
30 березня, 13:01
Маск та Реткліфф біля розвідувального літака Lockheed A-12
Маск навідався до ЦРУ та похизувався фото: Реткліфф прокоментував візит
2 квiтня, 05:08
США та Китай «обмінялися» запровадженням 34% мит
Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари
4 квiтня, 15:08
Востаннє Макрон і Путін мали діалог перед вторгненням Росії в Україну. Це було в січні 2022 року
Хто може стати посередником у переговорах про мир в Україні? Версія британської газети
5 квiтня, 04:37
За словами міністра, країни світу «наживаються» на Сполучених Штатах
Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву
7 квiтня, 10:05
Порти у США забиті автівками
Порти США забиті імпортними автівками через тарифи Трампа
10 квiтня, 11:51
Угода має забезпечити умови для «економічного зростання» й України, і Сполучених Штатів
Україна та США можуть підписати документ про надра вже найближчим часом
17 квiтня, 04:59
За словами президента, технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна
Угода про надра. Україна та США сьогодні можуть підписати меморандум
17 квiтня, 19:23

Політика

Північна Корея підтвердила відправку військових на підтримку Росії
Північна Корея підтвердила відправку військових на підтримку Росії
США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios
США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios
Україна запропонувала механізм економічного тиску на РФ – Шмигаль
Україна запропонувала механізм економічного тиску на РФ – Шмигаль
Україна домовилася не зараховувати допомогу США в угоді про надра – Шмигаль
Україна домовилася не зараховувати допомогу США в угоді про надра – Шмигаль
Рейтинг Трампа після 100 днів на посаді є найнижчим серед президентів за останні 70 років
Рейтинг Трампа після 100 днів на посаді є найнижчим серед президентів за останні 70 років
Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані
Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
186K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
97K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
24K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
18K
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах

Новини

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua