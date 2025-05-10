Україна погодилася на прямі переговори з РФ – Axios

Якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти РФ

Україна та її європейські партнери висунули єдину умову для початку прямих перемовин – повне припинення вогню

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери сказали американському колезі Дональда Трампу, що в разі припинення вогню Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією. Як інформує «Главком», про це пише Axios з посиланням на два обізнаних джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що розмова тривала 15 хвилин. Під час неї Зеленський та інші лідери наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти РФ.

«Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією», – сказало одне джерело Axios.

Як зауважив інший співрозмовник, президент США був радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію. «Зараз ми чекаємо на кроки Росії», – додало джерело.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.