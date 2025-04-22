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Чим загрожує вихід США з мирних перемовин? Експерт-міжнародник попередив про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чим загрожує вихід США з мирних перемовин? Експерт-міжнародник попередив про небезпеку
Директор Центру оборонних стратегій вважає припинення надання розвідувальних даних Україні найпроблематичнішим
фото з відкритих джерел

Хара: «Вже очевидно, що у цієї війни немає дипломатичного вирішення»

У разі виходу США з перемовин про завершення війни, Україна може втратити обмін розвідданими та постачання зброї. Про це розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтервʼю «Главкому».

«У будь-якому випадку, коли завершиться передача нам того озброєння, про яке було домовлено ще за попереднього президента, нічого більше не планується. Звісно, якщо не зміниться ситуація в Конгресі, але це буде не раніше, аніж в листопаді наступного року», – каже він.

За словами Хари, Сполучені Штати можуть заборонити передавати Україні американське озброєння з інших країн.

«Утім, схоже, європейці готові тримати цей стрій і не коритися бажанням США скасовувати санкції, тиснути на Україну тощо. Втім, є ще поняття  експортного контролю, і американці можуть заборонити передавати нам американське озброєння, яке було продано чи передано європейцям, або те, в якомусь є якісь технологічні елементи з США», – пояснює директор Центру оборонних стратегій.

Як каже дипломат, найпроблематичнішим для України стане припинення надання розвідувальних даних.

«Найбільш болючим для нас стане припинення обміну розвідданими даними, без яких ми не здатні навіть фіксувати запуски балістичних ракет. Важко сказати, чи є у європейців власні спроможності для цього», – зазначає він.

Хара переконаний, що у російсько-української війни немає дипломатичного вирішення, а є виключно воєнне.

«Звісно, європейцям потрібна підтримка США у разі, якщо буде розміщуватися європейський контингент на території України. Також, з точки зору передусім ядерного стримування, європейці не хочуть лишатися сам на сам з Росією. Тому важливо втримати Сполучені Штати на континенті і, зокрема, залишити їх в мирному процесі», – наголошує дипломат.

Директор Центру оборонних стратегій вважає, що американцям все одно доведеться повертатися до теми війни Росії проти України.

«Бо це ще і безпека Європи, хоч Штати і вважають, що це справа самих європейців. Просто забути про Росію, яка є гравцем на Близькому Сході, де підтримує ті ж ХАМАС та «Хезболлу», є союзником того ж Китаю, – так це не спрацює», – додає Хара.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес».

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Тим часом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

До слова, все більше країн розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправки зброї. 

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Теги: США військова допомога переговори

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