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Помічник Путіна назвав дату візиту Віткоффа до Москви

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Помічник Путіна назвав дату візиту Віткоффа до Москви
Ушаков заявив, що російська сторона очікує на приїзд американського дипломата
фото: Reuters

Офіційні деталі візиту поки не розголошуються

Цього тижня Москва готується до чергового візиту спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Помічник російського диктатора із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков підтвердив, що російська сторона очікує на приїзд американського дипломата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські змі.

«Чекаємо», – коротко відповів Ушаков на запитання журналістів про можливий візит Віткоффа.

Офіційні деталі візиту поки не розголошуються. Ймовірно, Віткофф може обговорювати питання, пов’язані з припиненням вогню в Україні та відновленням дипломатичних відносин між США і Росією. Попередні зустрічі Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним були спрямовані на ці теми.

Під час попереднього візиту, який відбувся 11 квітня 2025 року, Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори тривали понад п'ять годин, і, за словами представників Білого дому, вони були спрямовані на досягнення тимчасового припинення вогню в Україні. Також обговорювалися питання відновлення дипломатичних представництв обох країн.

Ще раніше, у березні, Віткофф відвідав Москву, де провів переговори з російськими посадовцями. Тоді обговорювалися можливості для мирного врегулювання конфлікту та економічної співпраці між США і Росією.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф обговорював питання територій України з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що РФ може отримати частину регіонів.

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч з російським диктатором Путіним тривала понад пʼять годин, і це була «переконлива зустріч», на якій він дізнався, що Путін «просить» для досягнення постійного миру. 

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Теги: Стів Віткофф росія

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