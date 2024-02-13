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Путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні – Reuters
Вашингтон дав зрозуміти Путіну, що не братиме участі в переговорах без участі України
фото з відкритих джерел

Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх рівнях і не бажав поступатися українською територією

Російський диктатор Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам заморозити війну в Україні, Америка відхилила її. Про це повідомили Reuters три російські джерела, знайомі з обговореннями.

За даними ЗМІ, провал підходу Путіна відкриває третій рік наймасовішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни та показує, наскільки далеко одна від одної залишаються дві найбільші ядерні держави світу.

Джерело в США заперечило будь-які офіційні контакти та заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без участі України.

«У 2023 році Путін публічно та приватно через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав Вашингтону сигнали про те, що він готовий розглянути припинення вогню в Україні», – цитує ЗМІ російські джерела.

Reuters пише, що Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх рівнях і не бажав поступатися українською територією, контрольованою Росією, але сигнал пропонував те, що деякі в Кремлі вважали «найкращим шляхом до якогось миру».

«Контакти з американцями закінчилися нічим», – повідомило Reuters високопоставлене російське джерело, обізнане з дискусіями наприкінці 2023 і на початку 2024 років, на умовах анонімності через делікатність ситуації.

Друге російське джерело, знайоме з контактами, повідомило Reuters, що американці через посередників сказали Москві, що не будуть обговорювати можливе припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом.

Третє джерело, обізнане з дискусіями, заявило: «З американцями все розвалилося».

Нагадаємо, речник Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну у начебто тому, що вона відкидає «пропозиції» Росії щодо мирних переговорів, і заявив про продовження так званої СВО. 

Раніше високопоставлений чиновник Державного департаменту США у коментарі Reuters заявив, що президент Росії не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 2024 року.

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Теги: путін війна США

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