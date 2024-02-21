Хусити збили безпілотник США поблизу Ємену

Безпілотник виробництва General Atomics був збитий в понеділок неподалік Ходейди

Американський безпілотник виробництва General Atomics був збитий ракетою класу «земля-повітря»

Хусити збили американський безпілотник Mq-9 поблизу Ємену. Для удару бойовики використали ракету класу «земля-повітря». Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

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Один з чиновників на умовах анонімності повідомив, що американський безпілотник виробництва General Atomics був збитий в понеділок неподалік Ходейди. Він не уточнив чи був дрон у міжнародному повітряному просторі.

Другий чиновник повідомив, що дрон був збитий хуситською ракетою класу «земля-повітря», випущеною з району Ходейди.

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Коментарі американських чиновників підтверджують заяву хуситів про те, що вони збили безпілотник поблизу портового міста і влучили у вантажне судно Rubymar в Аденській затоці.

У листопаді минулого року хусити збили ще один безпілотник MQ-9. Хусити також заявили, що сьогодні вночі атакували вантажне судно «Рубімар» в Аденській затоці, яке могло затонути.

Раніше повідомлялося, що хусити атакували танкер з нафтою в Червоному морі, який йшов з Росії.

Повідомляється, що ракета, запущена з території Ємену вразила танкер Pollux у лівий борт. Судно було атаковано за 72 морські милі (133 км) на північний захід від порту Моха біля берегів Ємену.

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За інформацією LSEG, танкер Pollux вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ 24 січня і мав бути розвантажений у Парадіпі, Індія, 28 лютого. Судно належить компанії Oceanfront Maritime Co, SA.

Також збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.