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Хусити збили безпілотник США поблизу Ємену

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хусити збили безпілотник США поблизу Ємену
Безпілотник виробництва General Atomics був збитий в понеділок неподалік Ходейди
фото з відкритих джерел

Американський безпілотник виробництва General Atomics був збитий ракетою класу «земля-повітря»

Хусити збили американський безпілотник Mq-9 поблизу Ємену. Для удару бойовики використали ракету класу «земля-повітря». Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Один з чиновників на умовах анонімності повідомив, що американський безпілотник виробництва General Atomics був збитий в понеділок неподалік Ходейди. Він не уточнив чи був дрон у міжнародному повітряному просторі.

Другий чиновник повідомив, що дрон був збитий хуситською ракетою класу «земля-повітря», випущеною з району Ходейди.

Коментарі американських чиновників підтверджують заяву хуситів про те, що вони збили безпілотник поблизу портового міста і влучили у вантажне судно Rubymar в Аденській затоці.

У листопаді минулого року хусити збили ще один безпілотник MQ-9. Хусити також заявили, що сьогодні вночі атакували вантажне судно «Рубімар» в Аденській затоці, яке могло затонути.

Раніше повідомлялося, що хусити атакували танкер з нафтою в Червоному морі, який йшов з Росії.

Повідомляється, що ракета, запущена з території Ємену вразила танкер Pollux у лівий борт. Судно було атаковано за 72 морські милі (133 км) на північний захід від порту Моха біля берегів Ємену.

За інформацією LSEG, танкер Pollux вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ 24 січня і мав бути розвантажений у Парадіпі, Індія, 28 лютого. Судно належить компанії Oceanfront Maritime Co, SA.

Також збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити  випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

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Теги: США Ємен безпілотник

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