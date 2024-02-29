Польща обмірковує заборону імпорту продуктів із Росії

Туск не виключає, що його країна візьме приклад з Латвії

Прем'єр Польщі обговорить питання щодо заборони імпорту продуктів з РФ з протестуючими фермерами

Польща «ретельно проаналізує» наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Bloomberg.

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«Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою», – заявив Туск на прес-конференції у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою Евікою Сіліня.

Туск планує обговорити це питання на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та «нерівної» конкуренції пов’язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із РФ та Білорусі. Прем'єр Польщі додав, що Європейському Союзу необхідно «серйозно зосередитися на покращенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових та продуктів харчування зі Сходу».

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Нагадаємо, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

До слова, через санкції у Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти Sokol до Індії, що може призвести до подальшого скорочення експорту. Індія вагається купувати російську нафту через страх санкцій США. Нафтопереробники азіатської країни побоюються потрапити під санкції й скаржаться, що ця нафта занадто дорога порівняно з альтернативними сортами.