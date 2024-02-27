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Польща може заборонити імпорт нових українських товарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща може заборонити імпорт нових українських товарів
Польща обговорює можливість поширення ембарго на інші українські продукти
фото з відкритих джерел

Минулого року Варшава у двосторонньому порядку припинила імпорт українського зерна

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного розв'язання проблем для польських фермерів. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

«Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки», – заявив глава уряду.

Зазначимо, ще минулого року Варшава у двосторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Як повідомлялося, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників. Вони перекрили дороги й вулиці.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга.

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.

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Теги: зерно Польща Дональд Туск імпорт Європейський союз

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