Заступник генсека НАТО назвав величезний стратегічний провал Росії
Мірча Джоанесказав, що Україна стане частиною НАТО та Європейського союзу
Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО є стратегічним провалом для Росії. Це він розповів в інтерв'ю журналістки Раміни Есхакзай.
«Дві країни були нейтральними протягом десятиліть, Фінляндія та Швеція. Такий величезний стратегічний провал для Росії полягає у тому, що атакуючи Україну, в результаті ці дві важливі країни приєднаються до НАТО. Тепер ми маємо НАТО і Росію. Східний фланг НАТО Баренцеве, Північне, Балтійське, Чорне та Середземне море. То ж Путін зробив протилежне своєму початковому наміру. Він хотів змусити НАТО повернутися до свого початкового кордону, а тепер він має більше НАТО та Україну, як нового члена, коли будуть виконані умови», – сказав Мірча Джоане.
Також заступник генсека НАТО додав, що Україна стане частиною НАТО та Європейського союзу.
«Ви розвиваєте одну з найуспішніших армій Європи, переходите від обладнання радянської епохи, доктрин, філософії та оборони до доктрин та філософії оборони НАТО. Ви станете членом НАТО та Європейського союзу», – зазначив Мірча Джоане.
Нагадаємо, що раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році.
Раніше повідомлялося, що попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році.
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