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Заступник генсека НАТО назвав величезний стратегічний провал Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Заступник генсека НАТО назвав величезний стратегічний провал Росії
Мірча Джоане вважає, що Україна розвиває одну з найуспішніших армій Європи
фото: скріншот з відео

Мірча Джоанесказав, що Україна стане частиною НАТО та Європейського союзу

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО є стратегічним провалом для Росії. Це він розповів в інтерв'ю журналістки Раміни Есхакзай.

«Дві країни були нейтральними протягом десятиліть, Фінляндія та Швеція. Такий величезний стратегічний провал для Росії полягає у тому, що атакуючи Україну, в результаті ці дві важливі країни приєднаються до НАТО. Тепер ми маємо НАТО і Росію. Східний фланг НАТО Баренцеве, Північне, Балтійське, Чорне та Середземне море. То ж Путін зробив протилежне своєму початковому наміру. Він хотів змусити НАТО повернутися до свого початкового кордону, а тепер він має більше НАТО та Україну, як нового члена, коли будуть виконані умови», – сказав Мірча Джоане.

Також заступник генсека НАТО додав, що Україна стане частиною НАТО та Європейського союзу.

«Ви розвиваєте одну з найуспішніших армій Європи, переходите від обладнання радянської епохи, доктрин, філософії та оборони до доктрин та філософії оборони НАТО. Ви станете членом НАТО та Європейського союзу», – зазначив Мірча Джоане.

Нагадаємо, що раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році. 

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Теги: росія окупанти НАТО війна путін Україна

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