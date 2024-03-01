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Держдеп США відреагував на ядерні погрози Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на ядерні погрози Путіна
Метью Міллер зазначив, що такі заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі
фото з відкритих джерел

Поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає

США заявили, що погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні. Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна», – наголосив Міллер.

За його словами, такі заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі.

«Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї», – додав Міллер.

Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». 

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.

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Теги: росія США путін ядерна зброя погрози

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