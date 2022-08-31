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Візовий «бан» Росії: що відомо на цей час

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візовий «бан» Росії: що відомо на цей час
Шенген охоплює 24 країни ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію
фото з відкритих джерел

Міністри планують обговорити можливість призупинення дії угоди про спрощення оформлення віз

Сьогодні, 31 серпня, міністри закордонних справ європейських країн обговорюють заборону на видачу шенгенських віз російським туристам. Неформальна зустріч глав дипломатії в Празі проходить під головуванням Чехії в Раді ЄС.

Для введення загальноєвропейської заборони потрібна одноголосна згода 27 держав, але поки не всі з них підтримують такі санкції.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вже заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС не змогли домовитися про загальну заборону видачі віз росіянам, оскільки багато країн виступили проти цієї ініціативи.

Окрім цього, міністри планують обговорити можливість призупинення дії угоди про спрощення оформлення віз. Якщо це рішення буде прийнято, шенгенські візи для росіян будуть видаватися довше, до того ж це буде набагато дорожче.

Нинішні дебати стосуються шенгенських віз, які дозволяють туристам подорожувати протягом максимального періоду 90 днів.

Шенген охоплює 24 країни ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Короткострокова віза, оформлена і завірена державою Шенгенської угоди, визнається всіма іншими членами як законна перепустка на їхню територію.

За повідомленням Financial Times, Польща, Фінляндія і країни Балтії на національному рівні планують заборонити видачу віз туристам з РФ.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент РФ Дмитро Медведєв закликає країни Європейського Союзу не затягувати з рішенням щодо візових обмежень стосовно громадян Росії.

Тим часом, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

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Теги: росія війна візи Європейський союз

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