Росіяни почали звертатися за візами для в'їзду в Україну – МЗС

Усі, хто бажав виїхати, подавали документи за межами Росії

Міністерство закордонних справ України отримало вже десять звернень від громадян РФ за візами для поїздки до країни. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Суспільному».

З них шестеро подалися на короткострокові візи. Усі вони подавали документи за межами Росії.

«За другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи. Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи - на возз’єднання з родиною», – зазначив Ніколенко.

За словами дипломата, усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, оскільки в Росії поки що податися не можна на, бо відповідні центри ще не запрацювали. Ніколенко зазначив, що люди подавалися в чотирьох країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.

Дипломат розповів, що розглядати документи і виносити рішення щодо надання віз відбуватиметься довше 10 днів, але скільки точно займе цей процес наразі неясно.

«Якщо брати стандартну візову процедуру, це 10 днів. Але враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш щільна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим, ніж 10 днів. Ми розуміємо, що рішення про візовий режим покликане гарантувати нашу національну безпеку, тому до аплікантів буде застосовано посилену перевірку, щоби в розгляді інформації, яку подають громадяни Росії, могли б взяти участь і інші компетентні органи України, аби точно перевірити, що людина не становить загрози нашій безпеці», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, з 1 липня росіяни не можуть потрапити на територію України без візи. Обмеження стосуються і жителів прикордонних областей Росії. Вони можуть приїжджати в Україну виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Раніше очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко заявив, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону.

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