Оголошено суму гумдопомоги, яку визволений Херсон отримав від ЄС

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичного рівня

У визволений від російських загарбників Херсон передано гуманітарну допомогу від Європейського Союзу. Цього місяця в Україну буде направлено ще 1800 тонн надзвичайної допомоги від ЄС, включаючи обладнання для енергетичного сектору. Про це повідомляє Європейська комісія.

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Зазначається, що у Херсон доправлено життєво важливі товари, зокрема продукти харчування, воду, предмети гігієни тощо.

Єврокомісія у межах Механізму цивільного захисту ЄС координує надання Україні ще 1800 тонн надзвичайної допомоги, включаючи обладнання для енергетичного сектору, яка буде направлена цього місяця.

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Чергова партія гуманітарної допомоги ЄС для України складатиметься з обладнання для енергопостачання, наметів, пакетів першої допомоги, захисного одягу, протипожежного обладнання, машин-водовозів, автобусів та інших засобів. Допомога сформована в межах Механізму цивільного захисту ЄС за участю Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції.

«Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичного рівня. З наближенням зими люди позбавлені поставок електрики та теплопостачання. Ключовим пріоритетом для гуманітарних операторів зараз є доставка саме допомоги для проходження зими. ЄС працює цілодобово з тим, щоб допомогти у збереженні електропостачання в Україні. Через Механізм цивільного захисту ЄС ми доставляємо в Україну генератори та інше важливе енергетичне обладнання», – зазначив єврокомісар із кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Він подякував країнам ЄС, які вже взяли участь у цій роботі, і висловив сподівання, що до гуманітарних зусиль долучиться і європейський приватний сектор.

З урахуванням цих поставок загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС для України сягатиме 74 тис. тонн на суму понад €450 млн. Крім того, від початку російського вторгнення ЄС надав Україні фінансову гуманітарну допомогу в обсязі €523 млн.

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Як повідомлялося, виплати пенсій та соціальної допомоги на Херсонщині розпочнуться відразу, як закінчиться процес розмінування приміщень Пенсійного фонду та банків.

Нагадаємо, пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Повідомлялося також, що у Херсоні запровадили комендантську годину.