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Коли жителі Херсона почнуть отримувати пенсії: пояснення Мінреінтеграції

Надія Клочко
glavcom.ua
Коли жителі Херсона почнуть отримувати пенсії: пояснення Мінреінтеграції
Виплати пенсій у Херсоні, як очікується, розпочнуться уже наступного тижня
фото з відкритих джерел

Пенсії у визволеному від окупантів Херсоні виплачуватимуться через «Укрпошту»

Пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначають, що вже протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій готова забезпечити «Укрпошта». Також повідомляється, що мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення.

«Загалом на Херсонщині наразі працюють відділення «Укрпошти» різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відкрило стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району», – йдеться у повідомленні.

Мінреінтеграції також нагадує, що жителі деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Гроші доставлятиме «Укрпошта».

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також у Херсоні запровадили комендантську годину

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. 

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Теги: деокупація Укрпошта пенсіонери пенсія Херсон

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