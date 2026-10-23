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Авіаційний колапс: найбільший літак світу кружляє над російським регіоном в очікуванні посадки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіаційний колапс: найбільший літак світу кружляє над російським регіоном в очікуванні посадки
фото: вікіпедія (ілюстративне)

Наразі всі аеропорти Москви тимчасово не приймають і не відправляють рейси

Найбільший пасажирський літак у світі кружляє над Пензенською областю, очікуючи на посадку в Москві через закриття повітряного простору над містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що ннаразі Airbus A380 авіакомпанії Emirates, що летить із Дубая до Домодєдово, кружляє в небі над Пензенською областю. При цьому за технічними характеристиками він може приземлитися лише в кількох аеропортах Росії, серед яких столичні Шереметьєво та Домодєдово (вони закриті), пітерське Пулково та новосибірське Толмачево.

Наразі всі аеропорти Москви тимчасово не приймають і не відправляють рейси. У Шереметьєво оголошено повітряну тривогу. На посадку чекають близько 10 літаків.

Нагадаємо, усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили прийом і відправку літаків. Обмеження торкнулися Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. 

Росавіація уточнила, що заходи введено для забезпечення безпеки польотів. Поки що аеропорти не можуть приймати та відправляти літаки у звичайному режимі.

Теги: аеропорт авіація росія

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