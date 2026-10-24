NYT: Путін зміг відокремити бізнес зі США від війни в Україні

Росія давно прагнула відокремити війну в Україні від потенційних ділових угод та дипломатії зі Сполученими Штатами і наразі, досягла певних цілей

Рівно через рік після того, як Дональд Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній через відсутність поступу у мирних переговорах, Володимир Путін суттєво наблизився до нормалізації відносин із Вашингтоном без поступок щодо України. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Росії вдалося реалізувати стратегію розділення двосторонніх економічних і дипломатичних зв'язків зі Сполученими Штатами та військових дій проти України. Протягом останніх тижнів американська адміністрація відступила від попереднього курсу стримування: оголосила про закупівлю російського дизельного пального, призупинила нові санкції, послабила тиск на Кремль і закликала Київ припинити атаки на російські НПЗ.

Росія зображує ці кроки як взаємовигідне співробітництво та робить послуги Вашингтону, зокрема звільнивши затриманого американського громадянина Стівена Джеймса Хаббарда без проведення обміну.

Сторони також обговорюють низку нових економічних ініціатив, включаючи закупівлю добрив, відновлення постачання російського газу до Європи, продаж активів компанії «Лукойл» та спільні проєкти в енергетиці та інфраструктурі даних. Попри плани щодо проведення тристоронніх зустрічей та переговорів, представники РФ беруть участь у них на відносно низькому рівні, продовжуючи війну проти України та зміцнюючи позиції у відносинах зі США.

Водночас аналітики зазначають, що зближення з Вашингтоном уже не має вирішального значення для завершення війни на умовах Москви, оскільки ключову роль у підтримці України перебрала на себе Європа, а підхід США сприймається як непослідовний.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.