Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні
Німеччина забезпечує понад половину російського імпорту протезів кінцівок і штучних суглобів із ЄС
фото: ВВС

Лише за пів року Росія закупила такої продукції в ЄС майже на €145 млн

Росія у 5,4 раза збільшила імпорт протезів рук і ніг із Німеччини порівняно з довоєнним 2021 роком. Водночас закупівлі штучних суглобів зросли у 6,1 раза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times, яке наводить дані Євростату.

У першому півріччі 2026 року Росія імпортувала з Німеччини протезів та штучних суглобів на €79 млн. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загалом за шість місяців РФ закупила такої продукції в країнах Європейського Союзу на €144,9 млн. Для порівняння, у першій половині 2021 року імпорт становив €66,5 млн.

Найбільшим постачальником залишається Німеччина, на яку припадає 55% закупівель. Далі йдуть Нідерланди (23%) та Бельгія (17%).

Російська армія збільшує попит на протези

Зростання імпорту відбувається на тлі значних втрат російських військ у війні проти України.

За даними російської держкорпорації «Ростех», до початку повномасштабного вторгнення молоді люди становили близько 8% тих, хто потребував протезування. У 2025 році їхня частка зросла до 15–20%. У корпорації пов'язували це насамперед із пораненнями учасників війни.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), станом на кінець 2024 року щонайменше 376 тис. росіян зазнали тяжких поранень на фронті або отримали інвалідність.

Як повідомляла The New York Times із посиланням на російського високопосадовця, близько 190 тис. тяжкопоранених росіян зіткнулися з ампутаціями кінцівок.

Водночас російська влада обмежила доступ до статистики протезування. За даними мінпраці РФ, у 2024 році держава надала 152,7 тис. протезів рук і ніг проти 99,5 тис. роком раніше. Після цього відомство припинило публікувати відповідні показники.

Росія збільшує витрати на реабілітацію

У 2025 році фактичні витрати російського соціального фонду на технічні засоби реабілітації сягнули 120 млрд рублів, хоча спочатку на ці потреби передбачали 75,4 млрд.

На 2026 рік у федеральному бюджеті заклали 98,16 млрд рублів. Це майже втричі більше за рівень фінансування 2020–2021 років, коли відповідні видатки становили близько 33 млрд рублів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Німеччина нарощувала постачання протезів до Росії ще у 2024–2025 роках. За даними DW, лише за перші дев'ять місяців 2025 року експорт такої продукції до РФ сягнув €53 млн. Водночас німецькі виробники заявляли, що їхні вироби призначені для цивільного населення.

Також «Главком» писав, що російські військові госпіталі перестали справлятися з потоком поранених. Через нестачу місць влада РФ почала перепрофільовувати цивільні лікарні, пологові будинки та жіночі консультації під лікування військових.

Читайте також:

Теги: втрати армія експорт Німеччина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 25 483 бойові броньовані машии
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 жовтня, 06:45
Зупинка Волгоградського НПЗ відбувається на тлі серії успішних ударів по російській нафтовій інфраструктурі
Один із ключових НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів – Reuters
6 жовтня, 18:57
Путін відсвяткував 74-річчя в компанії ексканцлера Німеччини Шредера
Шредеру загрожує виключення з партії через святкування з Путіним
11 жовтня, 14:57
Житомир частково залишився без води та світла
На Житомирщині запроваджено екстрені відключення світла
30 вересня, 18:18
Митрофанов: Ми усвідомлюємо те, що всі чекають повернення російських команд саме на міжнародні турніри
Керівник російського футболу розповів про переговори з УЄФА щодо повернення РФ
22 жовтня, 12:27
NPM Silmet, розташована у Сілламяе на північному сході Естонії, займається переробкою рідкісноземельних і рідкісних металів
ЄС на прохання Естонії виключив із санкційного списку російську компанію
8 жовтня, 18:20
Кадри зробили на початку зустрічі, коли Віткофф і Путін потиснули одне одному руки
З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
21 жовтня, 19:28
Журналіст наголосив, що чимало цивільних, із якими він перетинався в полоні, досі залишаються в неволі
Колишній полонений упізнав серед звільнених військового, з яким був в одній камері (фото)
23 жовтня, 16:17
Панорама міста Олешки на Херсонщині
Олешки готують до розблокування: Зеленський розповів про труднощі гуманітарної операції
24 жовтня, 16:37

Політика

Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні
Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні
Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі
Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі
Кінбурнська коса опинилася в центрі мирних переговорів. Зеленський розкрив пропозицію США
Кінбурнська коса опинилася в центрі мирних переговорів. Зеленський розкрив пропозицію США
Єврокомісія зробила заяву про повернення російського газу після війни
Єврокомісія зробила заяву про повернення російського газу після війни
Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом
Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом
Нетаньягу втратив парламентську більшість. Опозиція отримала шанс на владу
Нетаньягу втратив парламентську більшість. Опозиція отримала шанс на владу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
90K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua