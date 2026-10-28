Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні

Лише за пів року Росія закупила такої продукції в ЄС майже на €145 млн

Росія у 5,4 раза збільшила імпорт протезів рук і ніг із Німеччини порівняно з довоєнним 2021 роком. Водночас закупівлі штучних суглобів зросли у 6,1 раза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times, яке наводить дані Євростату.

У першому півріччі 2026 року Росія імпортувала з Німеччини протезів та штучних суглобів на €79 млн. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загалом за шість місяців РФ закупила такої продукції в країнах Європейського Союзу на €144,9 млн. Для порівняння, у першій половині 2021 року імпорт становив €66,5 млн.

Найбільшим постачальником залишається Німеччина, на яку припадає 55% закупівель. Далі йдуть Нідерланди (23%) та Бельгія (17%).

Російська армія збільшує попит на протези

Зростання імпорту відбувається на тлі значних втрат російських військ у війні проти України.

За даними російської держкорпорації «Ростех», до початку повномасштабного вторгнення молоді люди становили близько 8% тих, хто потребував протезування. У 2025 році їхня частка зросла до 15–20%. У корпорації пов'язували це насамперед із пораненнями учасників війни.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), станом на кінець 2024 року щонайменше 376 тис. росіян зазнали тяжких поранень на фронті або отримали інвалідність.

Як повідомляла The New York Times із посиланням на російського високопосадовця, близько 190 тис. тяжкопоранених росіян зіткнулися з ампутаціями кінцівок.

Водночас російська влада обмежила доступ до статистики протезування. За даними мінпраці РФ, у 2024 році держава надала 152,7 тис. протезів рук і ніг проти 99,5 тис. роком раніше. Після цього відомство припинило публікувати відповідні показники.

Росія збільшує витрати на реабілітацію

У 2025 році фактичні витрати російського соціального фонду на технічні засоби реабілітації сягнули 120 млрд рублів, хоча спочатку на ці потреби передбачали 75,4 млрд.

На 2026 рік у федеральному бюджеті заклали 98,16 млрд рублів. Це майже втричі більше за рівень фінансування 2020–2021 років, коли відповідні видатки становили близько 33 млрд рублів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Німеччина нарощувала постачання протезів до Росії ще у 2024–2025 роках. За даними DW, лише за перші дев'ять місяців 2025 року експорт такої продукції до РФ сягнув €53 млн. Водночас німецькі виробники заявляли, що їхні вироби призначені для цивільного населення.

Також «Главком» писав, що російські військові госпіталі перестали справлятися з потоком поранених. Через нестачу місць влада РФ почала перепрофільовувати цивільні лікарні, пологові будинки та жіночі консультації під лікування військових.