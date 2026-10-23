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Колишній полонений упізнав серед звільнених військового, з яким був в одній камері (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Колишній полонений упізнав серед звільнених військового, з яким був в одній камері (фото)
Журналіст наголосив, що чимало цивільних, із якими він перетинався в полоні, досі залишаються в неволі
фото: glavcom.ua

Дмитро Хилюк повідомив про повернення додому останнього військового з його камери

Звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що серед українських військових, яких повернули додому під час обміну 23 жовтня, був Олександр Щербаков. Він перебував із Хилюком в одній камері в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву журналіста.

«Радість і смуток! Це Саша Щербаков, військовий. Його сьогодні звільнили з полону! Це останній військовий з моєї камери номер 12 третього корпусу в Пакіно, який повернувся додому!» – написав Хилюк.

Повернений з полону військовий Олександр Щербаков
Повернений з полону військовий Олександр Щербаков
Укрінформ

Водночас журналіст наголосив, що чимало цивільних, із якими він перетинався в полоні, досі залишаються в неволі. Серед них – Олександр Мальований, Олександр Ягодинський, Олександр Яровий, який є односельчанином Хилюка, та Володимир Бережнов. Усі вони з Київщини й перебувають у полоні понад чотири з половиною роки.

«І не лише вони. Ще з десяток людей, з якими в різний час перебував у полоні», – додав журналіст.

Дмитро Хилюк – журналіст інформаційного агентства «Уніан». Російські військові викрали його в березні 2022 року під час окупації Київщини. У серпні 2025 року він повернувся в Україну в межах обміну полоненими.

Зазначимо, що у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року. 

Варто нагадати, що український журналіст Дмитро Хилюк, який провів понад три роки в російському полоні, розповів про американця Стівена Габбарда, якого росіяни утримували в неволі та згодом засудили до майже семи років ув’язнення за звинуваченням у найманстві. За словами Хилюка, у місці попереднього ув’язнення Габбарда змушували вчити російський гімн.

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Теги: обмін війна полон Україна росія

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