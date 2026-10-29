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Власюк назвав санкції, скасування яких найбільше хоче Росія

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Власюк назвав санкції, скасування яких найбільше хоче Росія
Владислав Власюк розповів, від яких західних обмежень Кремль найбільше прагне позбутися
фото: Кароліна Терещенко, glavcom.ua

Москва зацікавлена у відновленні авіаційного сполучення та торгівлі добривами й енергоресурсами

Росія найбільше зацікавлена у скасуванні санкцій, які обмежують її авіаційну галузь, експорт добрив і торгівлю енергоресурсами. Про це під час брифінгу заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє «Главком».

За його словами, Москва прагне відновити можливості для торгівлі енергоресурсами, які були обмежені санкціями США, Європейського Союзу, Канади та Великої Британії.

Водночас Україна виступає за збереження санкційного тиску та розробляє пропозиції щодо нових обмежень.

«У нас є багато ідей щодо його посилення, аж поки це не перестане бути необхідним», – зазначив Власюк.

Радник президента також звернув увагу на спроби Росії представити можливі окремі послаблення санкцій як початок масштабного перегляду обмежувальної політики Заходу.

На його думку, Кремль зацікавлений у тому, щоб навіть поодинокі рішення створювали враження поступового повернення до звичайних економічних відносин із західними країнами.

«Росія дуже хотіла б, щоб це виглядало як перші кроки до скасування санкцій, але ми вважаємо, що наразі йдеться лише про можливість їх посилення», – наголосив Власюк.

Раніше «Главком» повідомляв, що Євросоюз готує 22-й пакет санкцій проти Росії. Владислав Власюк розповів, що Україна наполягає, зокрема, на обмеженні імпорту російських добрив і металу, а також посиленні тиску на фінансовий сектор РФ.

Також «Главком» писав, що США дозволили окремі операції з російськими нафтопродуктами. Водночас це рішення не означає повного скасування американських санкцій проти нафтового сектору Росії.

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Теги: росія санкції експорт Україна Владислав Власюк

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