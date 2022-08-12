Рекордні цифри: скільки українців вірять у ЗСУ та хочуть в НАТО

98% українців вірять у перемогу

За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», 98% українців вірять у перемогу у війні, стільки ж громадян схвалюють дії ЗСУ. Про це свідчать результати дослідження, яке було проведено в Україні на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Згідно з результатами, 98% українців підтримують дії Збройних Сил України. Крім того, збільшилась кількість українців, які схвалюють вступ України в НАТО.

Наприклад:

98% українців схвалюють дії ЗСУ та вірять у перемогу України.

72% підтримують членство України в НАТО.

64% вважають, що ми повернемо всі окуповані території.

98% респондентів вірять, що Україна переможе у війні.

Порівняно з результатами опитування у квітні цього року, цей показник збільшився на один відсоток.

Більш ніж на 10% збільшилося схвалення українцями членства України в НАТО: з 59% у квітні цього року до 72% у червні.

Раніше стало відомо, кого зі світових лідерів найбільше люблять українці, а кого – ненавидять: опитування.

Також повідомлялося, що 72% українців вважають себе православними, при цьому більшість із них ідентифікують себе з Православною Церквою України (ПЦУ).