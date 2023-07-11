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Вступ України до НАТО: Байден зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до НАТО: Байден зробив заяву
Джо Байден: «Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути»
фото з відкритих джерел

Байден відзначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити

Країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час брифінгу у Вільнюсі.

«Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовно. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, – «Главком») дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО», – заявив президента США.

Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.

Президент Володимир Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України. Союзники обговорюють формулювання на саміті без України. За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

Теги: Джозеф Байден НАТО путін Володимир Зеленський президент диктатор

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