Вступ України до НАТО: Байден зробив заяву

Джо Байден: «Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути»

Байден відзначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити

Країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час брифінгу у Вільнюсі.

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«Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовно. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, – «Главком») дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО», – заявив президента США.

Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.

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Президент Володимир Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України. Союзники обговорюють формулювання на саміті без України. За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.