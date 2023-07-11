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Вступ до НАТО: Зеленський різко відреагував на кулуарні обговорення щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ до НАТО: Зеленський різко відреагував на кулуарні обговорення щодо України
Президент обурився, що наразі обговорюється тільки запрошення, а не членство України
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Невизначеність - це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті»

Президент Володимир Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України. Союзники обговорюють формулювання на саміті без України, написав глави держави в Телеграм.

«Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України» – написав Зеленський.

Президент обурився, що це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. «Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…» – акцентував Зеленський.

За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

«А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, генсек Столтенберг анонсував рішення щодо України на саміті НАТО. Зокрема, Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна переговори запрошення

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