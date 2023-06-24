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ЄС знайшов своє пояснення заколоту у Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС знайшов своє пояснення заколоту у Росії
Шарль Мішель висловився щодо подій у РФ
фото з відкритих джерел

Президент Ради Європейського Союзу Шарль Мішель заазначив, що заколот Пригожина – це внутрішня проблема Росії

Брюссель уважно стежить за подіями, що почалися з заколоту ПВК «Вагнер» проти російської влади. Про це у своєму Twitter повідомив президент Ради Європейського Союзу Шарль Мішель.

«Уважно стежимо за розвитком ситуації у Росії. На зв'язку з європейськими лідерами та партнерами G7. Вочевидь, що це внутрішня проблема Росії. Наша підтримка Києву та президенту України Володимиру Зеленському непохитна», – написав Мішель у Twitter.

Так само і президент Франції Еммануель Макрон «уважно стежить» за розвитком подій в Росії та ситуації навколо приватної військової компанії «Вагнер» і поки що поки що про наступні кроки Макрона нічого не відомо.

Велика Британія назвала останні події в Росії, організований головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, «найсерйознішим викликом Росії за останній час». Так про останні події висловилося британське Міноборони. 

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, щоб розповісти про ситуацію в країні. Проте відповідь очільника Казахстану, ймовірно, була неочікуваною для диктатора.  Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, – це внутрішня справа Росії. Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку.

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Теги: Міноборони путін Велика Британія Еммануель Макрон президент

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