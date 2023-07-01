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Зеленський розповів про втрати серед цивільних внаслідок агресії РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів про втрати серед цивільних внаслідок агресії РФ
За словами Зеленського, Україна не володіє інформацією щодо втрат цивільних на окупованих Росією територіях
архівне фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що точна кількість жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну невідома

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні точна кількість жертв внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед цивільного населення невідома. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю El Mundo.

«Я не можу говорити про конкретні цифри. Ви повинні розуміти, що я узагальнюю свою відповідь. Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки маємо поранених. Щодо мирного населення ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо людей, які загинули на окупованих Росією територіях», – сказав президент.

За словами очільника держави, Україна не може довіряти даним про втрати, які наводить ворог. Особливо, якщо це стосується тимчасово окупованих територій.

«Скрізь, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку... Досі, до сьогодні, ми продовжуємо знаходити могили та могили, а також закатованих людей у ​​підвалах. Я не можу сказати цифри», – наголосив президент.

Однак, Зеленський запевнив, що країна-агресорка зазнає набагато більших втрат серед військових, ніж наша країна.

Нагадаємо, за інформацією управління Верховного комісара ООН з прав людини втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 18 червня 2023 року становили 24 862 особи, зокрема 9083 загиблих (8983).

Раніше стало відомо, що Збройні сили України вбили 21 тисячу найманців приватної військової компанії «Вагнер», поранили – ще 80 тисяч.

До слова, спроба держперевороту найманців «Вагнера» свідчить про слабкість Росії, чим Україна має скористатися.

Теги: росія війна українці Володимир Зеленський втрати

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